Почему в СССР всем людям жumь было лучше, чем в Германuu uлu США, прuчем гораздо? Оmкрываю главную прuчuну

Критикуя СССР, многие совершенно ничего не понимающие в прошлом нашей страны недалекие люди почему-то забывают, а то и вовсе не знают, что практически весь советский трудовой народ под управлением коммунистов если и не катался как сыр в масле, то жил очень хорошо, пользуясь совершенно всеми социальными благами, обеспеченными хорошо поставленной экономической системой. К примеру, нелюбимые сегодня всеми коммунисты по всему Советскому Союзу ударными темпами строили миллионы квартир чуть ли не каждый год, но не продавали их, как в Америке и Германии, а раздавали бесплатно всем, кто в таком жилье нуждался.

Как жилось простому народу в СССР?

В этой публикации я по большей части не открою ничего нового, что не было бы известно тем, кто застал жизнь в СССР, причем не последние годы, когда в стране свирепствовала «перестройка», с самого начала начавшая разрушать государство, причем быстрыми темпами в режиме «ускорение», и, в конце концов, его разрушившая.

Речь будет идти о тех годах, когда в нашей стране при относительно уверенном правлении коммунистов было все спокойно и стабильно. И о том, чем характеризовались положительные стороны жизни в СССР в сравнении с жизнью в тех же США или Западной Европе, то есть «центрах цивилизации», где люди купались в молочных реках и загорали на кисельных берегах, а уровень жизни якобы был таким высоким, что все европейцы и американцы были толстыми, упитанными и румяными.

Итак, приступим, только начнем с обратного. Почему-то наши современные либбералы (слово изменено по цензурным соображениям), рассказывающие об «ужжасах жизни в СССР», поднимают только политические вопросы, совсем не касаясь экономических и социальных. Странно, да? Они раз за разом начинают вспоминать «большие чистки 37-38-х», «ГУЛАГИ» и «КГБ», «отсутствие свободы слова» и прочее подобное.

Но вот они по какой-то очень странной причине совсем не хотят озвучивать тот очень интересный факт, что простому советскому народу в СССР хотя бы в материальном плане жилось гораздо лучше, чем простому российскому народу до 1917-го, и особенно после 1991-го.

Строительство нового бесплатного жилья в СССР велось ударными темпами

Ну, вот скажите честно, те, кто застал лучшие годы СССР – часто ли обычный советский работяга, да и вообще любой честный гражданин, сталкивался с КГБ? А в чем ему нужно было обвинять засевших почти во всех ветвях власти государства коммунистов и комсомольцев? Вот интересно узнать, чем же мешали коммунисты и комсомольцы СССР жить простому народу хорошо и счастливо? Указывали, как правильно зубы чистить или как нельзя обустраивать дачу?

Если начать с главного, чем в самую первую очередь должен озаботиться любой человек – с жилья, — то может, кто не знает, но коммунисты раздавали трудовому народу бесплатные квартиры, причем раздавали их не сотнями, не тысячами, а миллионами. Вот все мы ругаем старые «хрущевки», а в тех же США или Германии и таких не было. Собственное жилье, причем часто не лучшего, чем «хрущевки», качества, могло себе позволить по финансовым соображениям только ограниченное число американцев или немцев. Да и то в основном западные работяги это жилье снимали, а не были его владельцами.

А у нас жилье раздавалось даром. Даром – это значит, что за новую квартиру ее жильцу не надо было ничего платить, никаких там взносов или отчислений от зарплаты. Въехал – и живи. И выселить из квартиры жильца законодательно никто не имел права, особенно если в семье имелись дети. Даже если глава семьи увольнялся с работы по любым причинам, хоть по уголовным – его семью из государственной квартиры выгнать было невозможно, если другого жилья у нее не было.

И хочу повторить, что в любой стране мира вопрос доступного жилья – это самый главный, самый жизненный вопрос для любого человека. Кто-то это станет отрицать?

Конечно, на всех нуждающихся советских людей нового доступного жилья не хватало, как его, впрочем, не хватает в любой стране мира.

Строится новый советский микрорайон. Бесплатный, кстати

Однако коммунистическое правительство СССР это жильё строило, строило и строило, причем ударными темпами. И оно в это новое жильё вселяло, вселяло и вселяло множество людей чуть ли не каждый день. Ударные стройки нового жилья велись по всей стране, а кто не верит, то пусть поинтересуется – сколько за период Советской власти в его городе появились новых микрорайонов, за какие сроки они строились и расширялись, и сколько в этих микрорайонах проживает людей в процентном отношении к центральной, исторической части города.

Я знаю, что мало кто об этом думает, а ведь все эти микрорайоны – это бесплатное жильё, которое государство построило за счет казны и просто раздало людям. Как с этим дело обстоит и всегда обстояло в Германии или Америке? Кто-то интересовался? Никак не обстоит, то есть бесплатного жилья в других странах не предусмотрено.

Естественно, всяким пьяницам и прочим тунеядцам бесплатные квартиры у нас не давались. Но такому контингенту жилье не раздается ни в одном государстве. В СССР главным условием получения бесплатного жилья было такое – претендент должен был работать на госпредприятии. И распределялось жилье не Хрущевым, Брежневым или любым другим коммунистическим деятелем в руководстве народного хозяйства даже на низовом уровне, а непосредственно представителями трудового коллектива, в котором соискатель проводил свою трудовую деятельность.

Да, существовала и в советском жилищном хозяйстве квартплата, естественно, надо было платить за свет, воду и отопление. Но это все стоило буквально копейки даже в сравнении с самыми низкими тогдашними зарплатами. Оплата этих услуг ЖКХ была по карману даже самым «нищим» пенсионерам. В любом случае это были платежи такого низкого уровня, что на достаток владельцев советского жилья они практически никак не влияли.

Микрорайон в Мурманске в 1979-м году, и сегодня. Это к вопросу о ликвидности бесплатного советского жилья — скоро полвека этим домам стукнет, а в них до сих пор живется вполне комфортно даже в суровом климате Заполярья

А были ли такие условия в США, Германии, Великобритании или любой другой стране мира, за исключением так называемого «соцлагеря»?

Нет, конечно. Во всех этих странах жилье имело рыночную стоимость, причем не просто немалую, а огромную. И опять-таки — сравните количество, площадь и объем микрорайонов вокруг городов в капиталистических странах с нашими нынешними. И вы сильно удивитесь, только учитывайте, что советские микрорайоны были бесплатными, а капиталистические – платными, причем совсем не дешевыми.

Вот поэтому я хочу спросить всех наших либбералов, льющих помои на СССР, на страну, в которой многим из них довелось пожить, причем немалую часть своей жизни — а в каких квартирах вы сегодня живете? Платили ли за это жилье вы сами или ваши отцы и деды? Почему ваши предки получили это жилье даром, а сегодня вы можете его продать по рыночной стоимости?

Это также относится и к качеству создававшихся коммунистами жилых площадей – построенный более полувека назад бесплатный жилой фонд до сих пор ликвидный, и будет ликвидным еще столько же. А то, что сегодня сносится – так это не от старости, а от того, что нашим строительным спекулянтам нужно срочно очистить земельные площади, расположенные в элитных районах наших городов, многие из которых были основаны и построены все теми же коммунистами с нуля.

Так вот, возвращаясь к нынешней ликвидности отечественного жилого фонда. Огромное количество россиян сегодня живут по большей части в бесплатных квартирах, за которое им и их предкам не пришлось платить ни копейки. И после всего кто-то чем-то недоволен, видимо, он полагает, что коммунистическое правительство СССР ему должно было дать бесплатно еще много чего?

И об этом мало кто знает — у большинства советских работяг были и свои загородные дачи

Ну, если они так считают, тогда пусть вспомнят про бесплатное советское здравоохранение, бесплатное образование (на всех уровнях), про низкие цены в магазинах, про мощную социальную защиту трудового населения, и прочее и прочее и прочее.

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